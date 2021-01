Un ko che fa male, il miraggio della vittoria. Il Benevento ufficializza la crisi del Cagliari

Il passo falso del Cagliari - ko in casa contro il Benevento - non fa altro che acuire la crisi di risultati a cui la squadra di Di Francesco ormai deve fare fronte. L'1-2 della Sardegna Arena, infatti, porta in dote per i rossoblù poche note positive. La classifica piange, oltre il dovuto considerando il valore della rosa, e neanche il ritorno di Nainggolan dal 1' è servito a molto.

La vittoria per il Cagliari, infatti, manca oramai da nove turni. Un'infinità. Tanto che lo stesso Di Francesco, nelle dichiarazioni del post gara, ammette senza troppi giri di parole le difficoltà della squadra. "Colpiti come un pugile da quell'uno-due a fine primo tempo", ha detto il tecnico, che però nel secondo tempo non riuscito a dare quel qualcosa in più che sarebbe servito per raggiungere il Benevento.

"Dobbiamo solo restare uniti e cercare di ribaltare questa stagione". La ricetta prova a darla Joao Pedro, l'autore dell'inutile gol cagliaritano. E, forse, unica vera nota lieta di una squadra che deve prima possibile ritrovare la retta via.