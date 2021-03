Una grande Roma vince il primo tempo, Fonseca batte ancora il suo passato

Una Roma grandissima, uno Shakhtar Donetsk piccolissimo. I giallorossi passano in scioltezza, 3-0 sugli ucraini, nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Un risultato che mette in discesa il ritorno, in programma il 18 marzo, e conferma le qualità della Roma. Trascinata da capitan Pellegrini, ma anche da Mancini ed El Shaarawy: tre calciatori che mandano messaggi molto chiari alla nazionale italiana (qui le pagelle dei giallorossi). E intanto, trascinato la squadra di Paulo Fonseca, ancora una volta vincitore sul suo passato (le pagelle dello Shakhtar). È una Roma che gioca in grande, e sogna anche in grande.