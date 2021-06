Una stagione sparando a salve non basta al Barça per cambiare: confermato Rambo

Una stagione ben al di sotto delle aspettative non basta al Barcellona per cambiare il proprio futuro. O almeno, la propria guida tecnica: a sorpresa, dopo le insistenti voci su Xavi, il club blaugrana conferma infatti la fiducia a Ronald Koeman. Per un Barça più olandese, nel giorno in cui si registra tra l’altro il ritorno in società di Jordy Cruyff. I culès ripartono da un allenatore molto criticato, che guiderà una squadra destinata a una piccola rivoluzione all’insegna della sostenibilità. Non a caso, da Aguero ai prossimi colpi Wijnaldum e Depay, passando anche per la trattativa con Donnarumma, i principali acquisti saranno a parametro zero. Una scelta, quella di confermare Rambo, che cambia anche i destini di alcuni giocatori in uscita: uno su tutti, Miralem Pjanic, che ha trovato pochissimo spazio con Koeman e per il quale torna a bussare la Juventus.