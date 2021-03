Italia meglio di Francia, Olanda e Spagna

Potrebbe sembrare una vittoria banale, quella dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Probabilmente lo sarà anche, perché il vero avversario su cui fare la corsa non è la squadra di Baraclough, bensì sulla Svizzera di Petkovic, vincente in Bulgaria. Però ci sono tante molte stranezze in questo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. In primis la Spagna, che oltre al pari con l'Italia, qualche anno fa, aveva fatto percorso netto. Pari contro la Grecia, strapazzata tutte le volte dalla Nazionale di Mancini.

Oppure la Francia, che di fronte aveva un bell'avversario come l'Ucraina, ma che sulla carta avrebbe potuto vincere senza grossi problemi. E poi l'Olanda del nuovo corso De Boer, quella battuta sì dall'Italia, ma che aveva avuto momenti buoni in Nations League. Meglio prendere questi tre punti senza farsi troppe domande, senza lamentarsi degli errori di Immobile o della costruzione dal basso che in un paio di circostanze han dato brutte sensazioni da parte degli uomini di Roberto Mancini.

Quanto manca ad arrivare al top, per questa squadra? Quella di ieri ha molto da imparare e da far riprendere. Il motore magari non è allenato come prima, ci saranno altre due partite con avversari abbastanza semplici da affrontare. Intanto i tre punti sono assicurati contro la terza migliore, almeno sulla carta, del girone. La sicurezza di arrivare almeno agli spareggi c'è già. Però meglio ricordarsi che è il ventiduesimo risultato utile consecutivi. Non è tutto da buttare.