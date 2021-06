Roberto Mancini ha fatto bene a convocare Raspadori per l'Europeo

La vita è fatta di scelte e Roberto Mancini ha fatto le sue. Una è stata dettata realmente dal momento, dal periodo, dallo stato di forma. Dall'entusiasmo. L'Europeo è una competizione che si gioca tutta d'un fiato e in pochi giorni. Sicché è giusto e lecito pensare che Mancini abbia scelto e deciso, in una rosa allargata come quella dei ventisei dove scommettere è anche meno rischioso, di inserire un giovane come Giacomo Raspadori. Che ha poche gare da professionista alle spalle, pochi stadi dove è stato protagonista, pochi gol segnati. Ha poco di tutto nei numeri ma ha tanto di due cose. Entusiasmo e talento.

Siamo da cinque anni senza l'Italia in una grande competizione, sicché vivaddio è giusto immaginare tutta la voglia e la rabbia del gruppo azzurro. per riscattare le ultime delusioni, per mettersi alle spalle quel che non è stato negli ultimi giri di valzer azzurri. Mancini ha riportato gioco e bellezza all'Italia. Le ha ridato una dimensione e un posto nel mondo. Non ha vinto nulla ma si è già guadagnato un rinnovo fino al 2026. Progetto. Concetti, questi, che parevano lontani anni luce e che invece nella gestione del Mancio sono tornati tutti insieme, in pochi anni.

Per questo è giusto dar fiducia alle sue scelte. Alle sue scommesse. Magari Raspadori andrà all'Europeo e non giocherà mai un minuto. E' possibile e pure lecito da immaginare. Davanti ha un'ampia rosa di alternative, tutte più avanti di lui. Però sono kermesse fatte di momenti, di istanti e di scintille. Tutti hanno una voglia matta di ribaltare il Continente e dipingerlo d'azzurro, che il cielo abbia il nostro colore quel giorno sopra Wembley. Serviranno dei lampi. Uno lo potrebbe regalare anche un ragazzo che non t'aspetti, di nome Giacomo, e che sta vivendo gli ultimi mesi di carriera come se il tempo non esistesse. Come se corresse più veloce. Come un sogno.