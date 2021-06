Un talento al giorno, Martin Vitik: difficile da superare, ruvido in impostazione

Martin Vitik, classe 2003 dello Sparta Praga e della Nazionale Under 21 della Repubblica Ceca è considerato un giovane di grande prospettiva in patria, tanto da essersi già conquistato la Prima Squadra a più riprese: già oltre 20 le sue presenze tra i professionisti in stagione. Gioca preferibilmente come centrale in una difesa a tre, rapido ma ruvido in impostazione, un fondamentale che deve sicuramente migliorare nell'ottica di una definitiva esplosione tra i grandi.

Nome: Martin Vitik

Data di nascita: 21 gennaio 2003

Nazionalità: ceco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Sparta Praga

Assomiglia a: Martin Skrtel