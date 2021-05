Un talento al giorno, Miguel Rodríguez: un esterno pronto a tornare al centro

Attaccante centrale o esterno? Per Miguel Rodríguez la carriera è iniziata come centravanti ma ora l'iberico si è trasformato in un ala destra a piede invertito. Chissà che, come è successo per Cristiano Ronaldo, le cose non possano nuovamente invertirsi nella parte più adulta della sua carriera. Il rapporto con il gol è buono, la potenza dell'atleta garantita, così come la velocità nello stretto e la tecnica. Ha esordito quest'anno (secondo più giovane della Liga 20-21) e il Celta Vigo sembra pronto a scommetterci per il proprio futuro.

Nome: Miguel Rodríguez

Data di nascita: 29 aprile 2003

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante esterno/centrale

Squadra: Celta Vigo

Assomiglia a: Cristiano Ronaldo