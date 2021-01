Un talento al giorno, Mohammed Diomande: piccoli Yaya Tourè crescono

vedi letture

E' entrato nella lista dei 50 talenti da tenere d'occhio secondo la UEFA: il 2021 potrebbe essere l'anno di Mohammed Diomande, che gioca in Danimarca da meno di un anno ma è già molto temuto dai suoi avversari, anche per l'esplosività fisica che è in grado di esprimere. Può giocare a centrocampo al centro o a sinistra ma è anche in grado di agire da regista. Per lui già oltre venti presenze con il Nordsjælland, una certezza nello sviluppo di giovani talenti: nella nuova stagione la sua crescita è stata importante anche dal punto di vista realizzativo.

Nome: Mohammed Diomande

Data di nascita: 30 ottobre 2001

Nazionalità: ivoriano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Nordsjælland

Assomiglia a: Yaya Yourè