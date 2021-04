Al Meazza scendono in campo 26 calci di rigore

La passata stagione dopo 6 scontri diretti di campionato in cui aveva segnato almeno una delle due squadre in campo (e in 5 circostanze entrambe) è arrivato il primo pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

Anzi, l’unico in 15 faccia a faccia di Serie A. Perché questo punteggio non s’era verificato neppure nei Sassuolo-Milan.

Al Meazza si ritroveranno le due squadre che hanno calciato più rigori in questo campionato. I rossoneri svettano su tutti con 16 penalty (12 dei quali finiti in fondo alla rete avversaria). I neroverdi seguono a 10 (e il 100% di realizzazioni).

La squadra di Pioli, seconda, si trova a 66 punti, ma solo 26 raccolti in casa (7V – 5X – 4P con 28GF e 22GS). Nell’ultimo turno interno ha vinto per 2-1 sul Genoa grazie a un’autorete di Scamacca. Quella di De Zerbi insegue a quota 46, 24 fatti lontano dal Mapei Stadium (7V – 3X – 6P con 26GF e 26GS). Nella più recente trasferta ha sbancato il Vigorito per 1-0. Prima, però, proprio al Mezza era andata KO contro l’Inter ne recupero della 28esima giornata. Anche allora era un mercoledì pomeriggio…

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

7 incontri disputati

4 vittorie Milan

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti Milan

8 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sassuolo 2-1, 38° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sassuolo 0-0, 16° giornata 2019/2020