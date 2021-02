Brescia, col Cittadella riparte dal 4-4-2... ma non come schema di gioco

Sembrerebbe uno schema di gioco: 4-4-2. Al contrario è il bilancio dei Brescia-Cittadella in cadetteria. Play-off stagione 2009-2010 compresi.

Il Brescia ha raccolto 4 successi, il più recente per 4-1 nel 2016-2017. Il Cittadella vanta 2 vittorie, l’ultima per 1-0 nel 2018-2019. I pareggi ammontano a 4, non si registrano dall’1-1 del 2017/2018.

Insomma, la bilancia pende dalla parte delle Rondinelle. Ma i veneti dal 2017-2018 in poi, fra Rigamonti e Tombolato, hanno messo assieme 5 risultati positivi, 2 vittorie e 3 segni X.

Stato di forma.

Il Cittadella (34 punti, 13 in esterna con 4V – 1X – 5P) non vince dalla 18esima giornata, 1-0 sull’Ascoli. Successivamente ecco i KO nei derby col Venezia e col ChievoVerona e il pareggio per 1-1 lo scorso weekend con la Cremonese.

Il Brescia non raccoglie i tre punti tutti assieme dalla 16esima giornata, 3-2 a Ferrara contro la Spal. Quindi ecco un poker di KO contro Vicenza, Pisa, Monza e, per ultimo, Ascoli. Sconfitte che sono costate la panchina a mister Dionigi.

Insomma, nel 2021 quella lombarda è l’unica squadra di cadetteria che ancora non ha raccolto punti. Un ruolino di marcia davvero negativo per chi puntava a risalire subito in Serie A e che adesso si trova solo cinque punti sopra l’ultima in classifica.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE B)*

10 incontri disputati

4 vittorie Brescia

4 pareggi

2 vittorie Cittadella

14 gol fatti Brescia

7 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Cittadella 0-0, 39° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Cittadella 0-1, 27° giornata 2018/2019

* Comprese gare di spareggio a fine stagione