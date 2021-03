Cento per cento Chievo quando l’ospite è il Frosinone

vedi letture

Daniel Ciofani veste oggi la maglia grigiorossa della Cremonese. In questo torneo ha collezionato 28 presenze e 9 marcature.

Perché ricordare l’attaccante nato ad Avezzano e classe 1985? E’ l’unico giocatore ad aver marcato col Frosinone al Bentegodi casa del ChievoVerona. Successe nell’1-5 rimediato dai ciociari nella Serie A 2015-2016.

Prima e dopo lo zero assoluto.

Con questi dati è facile comprendere perché il cento per cento dei punti in palio nella sfide di campionato siano finiti tutti in tasca ai mussi volanti.

All’andata fu 3-2 per i giallazzurri laziali: Canotto al 18’, Margiotta al 32’, Ciano al 40’, Novakovic al 53’ e al 79’.

I padroni di casa arriveranno a questo appuntamento dopo il KO per 2-4 contro il Lecce. Prima fra l’altro c’era stato lo stop nel derby regionale contro il Vicenza, 1-2. E così l’ultima volta a punti coincide con la 26esima giornata, 3-0 sul Pordenone.

Gli ospiti hanno rimediato una sconfitta contro il Brescia nello scorso weekend. La più recente vittoria è rappresentata dal 2-1 sul Cosenza in occasione del 27esimo turno.

Veneti che sui 42 punti in graduatoria ne hanno raccolti 26 al Bentegodi (8V – 2X – 4P). Rispondono i laziali con 37, ma 22 lontani dello Stirpe (6V – 4X – 4P).

Perdere punti per il ChievoVerona significherebbe mettere a rischio l’accesso ai play-off (con la Spal condividono gli ultimi due posti utili per andare agli spareggi promozione). Ma proprio il Frosinone per continuare a sperare deve fare bottino pieno e giocare senza fare più calcoli fino al termine della stagione.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

4 vittorie ChievoVerona

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

10 gol fatti ChievoVerona

1 gol fatto Frosinone

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Frosinone 2-0, 26° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Frosinone 2-0, 31° giornata 2019/2020