Contenere l'Inter nella ripresa è una vera impresa. E ad Udine i nerazzurri...

Udinese senza vittorie in campionato dalla undicesima giornata. Nelle sette partite giocate di seguito sono arrivati per i bianconeri tre pareggi e ben quattro sconfitte: ora anche la squadra di Gotti è stata risucchiata nella parte calda della classifica. Dopo la battuta d'arresto di Genova contro la Samp, la squadra di Conte ha ripreso la sua marcia con due risultati utili di fila. Giova ricordare il fatto che l'Inter ha vinto 9 delle ultime 11 partite giocate in A.

Nonostante si giochi ad Udine, la tradizione è favorevole all'Inter che ha vinto 21 volte nelle 47 giocate nel capoluogo friulano (11 le vittorie dell'Udinese). Non solo, i nerazzurri hanno vinto sei delle ultime sette sfide disputate nell'attuale Dacia Arena (prima stadio Friuli). L'ultimo successo dei padroni di casa? E' quello datato 6 gennaio 2013, ovvero Udinese-Inter 3-0.

L'Inter è la squadra che più di tutte in Italia è in grado di cambiare marcia nella ripresa. La formazione allenata da Conte ha guadagnato la bellezza di 17 punti nel secondo tempo (il raffronto è fatto coi risultati ottenuti all'intervallo). Anche i 31 gol siglati nella ripresa rappresentano un vero record in questo campionato.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

15 pareggi

21 vittorie Inter

43 gol fatti Udinese

68 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Inter 1-3

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Inter 0-2