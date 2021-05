De Zerbi e Sassuolo: due vittime predestinate di Gasperini. E anche a suon di gol

Roberto De Zerbi e Gian Piero Gasperini rappresentano due tra i tecnici che vanno per la maggiore in questo momento. Eppure la sfida tra i due, almeno vista attraverso i numeri, è assolutamente impari. Gasperini dominante sul collega con sette vittorie in otto partite e una sola sconfitte. Ma non sono vittorie banali, sono spesso accompagnate da grappoli di gol, tant'è che la sua Atalanta viaggia ad una media di più di tre reti segnate a partita (3,25 per la precisione) contro le squadre allenate da De Zerbi. Il tecnico bresciano dunque si è imposto una sola volta in Atalanta-Palermo 0-1 campionato di Serie A 2016/17.

Questi precedenti tra De Zerbi e Gasperini sono anche gli stessi tra De Zerbi e l'Atalanta che in questi ultimi anni ha avuto la stessa guida al timone.

Gasperini si trova molto bene contro il Sassuolo. Undici le vittorie in quindici precedenti contro gli emiliani. Gasp si presenta a questo appuntamento forte di sette vittorie nelle ultime sette gare e undici risultati utili consecutivi contro i neroverdi. La seconda e ultima sua sconfitta con gli emiliani risale al 31 maggio 2015: Sassuolo-Genoa 3-1.

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS GASPERINI

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

7 vittorie Gasperini

7 gol fatti squadre De Zerbi

26 gol fatti Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS ATALANTA

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

7 vittorie Atalanta

7 gol fatti squadre De Zerbi

26 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS SASSUOLO

11 vittorie Gasperini

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

42 gol fatti squadre Gasperini

19 gol fatti Sassuolo