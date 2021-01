Empoli-Salernitana, prima contro seconda. Ma non solo in classifica

Quello del Castellani sarà il più classico dei prima contro seconda. Ma non nella classifica di Serie B. O meglio, non solo. Perché azzurri e granata occupano le prime due posizioni anche nella statistica dei punti conquistati nelle riprese. L’Empoli è in vetta con un valore pari a +16, da 18 a 34. La Salernitana ha al collo al medaglia d’argento per via di un +10, da 21 a 31.

Insomma, guai a pensare che il punteggio all’intervallo per il thè sarà anche quello al triplice fischio finale. Dando uno sguardo al ruolino di marcia interno dei toscani, 8 impegni, ed esterno dei campani, altrettanti, difatti soltanto 6 volte (3 per ciascun club) il risultato al 90’ era lo stesso del 45’.

Dai 15 incontri già disputati fra Serie A, cadetteria e C emerge un bilancio nettamente a favore dell’Empoli che è andato a punti per 12 volte (con 10 vittorie) e ha in corso una striscia positiva dal 2000-2001: 6 successi più 1 segno X (l’1-1 dell’anno scorso: Lombardi e La Gumina).

Curiosità, nella storia degli Empoli-Salernitana rintracciamo soltanto un altro 1-1, nel 1978-1979 in C. L’anno successivo arrivò uno 0-2 firmato Messina e De Fraia.

Il punteggio più ricorrente di questi 15 scontri diretti?

Il 2-0 comparso praticamente un match ogni 3, con le sue 5 caps (tutte in B). La più recente nel 2017-2018, con doppietta di Rodriguez alla 33esima giornata.

Concludiamo tornando allo stato di forma dei due club.

L’Empoli in casa ha raccolto 16 punti (4 vittorie più 4 pareggi) ed è imbattuto dal 27 luglio scorso, 1-5 col Cosenza. La Salernitana lontano dall’Arechi è a quota 11 (3 successi, 2 match chiusi in parità, 3 battute d’arresto) e ha un evidente problema: segna col contagocce, solo 7 centri (delle prime tredici in classifica è quella che ha fatto meno reti).

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

10 vittorie Empoli

2 pareggi

3 vittorie Salernitana

28 gol fatti Empoli

14 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Salernitana 2-0, 6° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Salernitana 1-1, 17° giornata 2019/2020