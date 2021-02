Fra Inter e Genoa solo 4 punti di differenza

Stando ai precedenti, un impegno all’apparenza abbordabile.

Perché l’Inter ha raccolto 21 punti negli ultimi 7 scontri diretti al Meazza. Non solo. Dal 2013-2014 la difesa nerazzurra ha incassato 1 solo gol. E’ successo l’11 gennaio 2015, quando alla chiusura del match mancavano solo cinque minuti e il punteggio era già sul 2-0.

Insomma, quello che aspetta il Genoa sembra un vero e proprio Everest.

Il bilancio dei 53 incontri disputati in Serie A, poi, racconta di 39 vittorie per i nerazzurri, 10 segni X, 4 successi per i rossoblù. Impressionante il computo dei gol marcati: 116 dai giocatori di casa, 35 da quelli in trasferta.

Da quanto tempo, pertanto, il Vecchio Balordo non conquista la Milano nerazzurra?

Dobbiamo andare indietro nel tempo fino alla stagione 1993-1994, quando alla 29esima giornata, terminò col punteggio di 1-3. Schillaci portò in vantaggio i meneghini dopo appena 3 minuti, quindi una doppietta di Ruotolo, al 18’ del primo tempo e al 45’ del secondo, e un centro di Skuhravy, a metà della prima frazione di gioco, ribaltarono il punteggio e scrissero il segno 2 in schedina.

Ma…

Attenzione a dare per scontato l’esito del match. Perché nel 2021 a dividere le due squadre sono soltanto 4 punti: 20 quelli conquistati dalla banda di Conte, 16 per quella di Ballardini. Non solo. Entrambi i club hanno rimediato 1 KO: contro la Sampdoria l’Inter, contro il Sassuolo il Genoa. E… curiosità, quelle sconfitte sono arrivate entrambe alla 16esima giornata. Poi Biscione e Grifone hanno tenuto lo stesso ritmo fino alla 22esima giornata, quindi ecco il 3-0 nel derby e il 2-2 contro l’Hellas.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

53 incontri disputati

39 vittorie Inter

10 pareggi

4 vittorie Genoa

116 gol fatti Inter

35 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 3-3, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 4-0, 17° giornata 2019/2020