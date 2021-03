Gattuso e il pieno contro Fonseca. E contro la Roma cammino quasi perfetto

vedi letture

E' la prima volta che Fonseca può giocare in casa contro il suo collega Gattuso. Fino a questo momento ha dovuto affrontarlo solo in trasferta e per due volte su due è uscito sconfitto dal campo subendo la bellezza di sei reti. All'andata in questa stagione la Roma ha subito una netta sconfitta per 4-0 al San Paolo.

Da quando è in Italia, Fonseca però una volta è riuscito a battere il Napoli con la sua Roma, il 2 novembre 2019 (2-1 con Ancelotti in panchina per i partenopei). Poi sono arrivate le due sconfitte delle quali abbiamo già parlato.

Gattuso contro la Roma ha un cammino che è praticamente perfetto: cinque partite da allenatore contro i giallorossi, quattro vittorie, un pari e zero sconfitte. Il pareggio è Roma-Milan 1-1 del 3 febbraio 2019.

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS GATTUSO

0 vittorie Fonseca

0 pareggi

2 vittorie Gattuso

1 gol fatto squadre Fonseca

6 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS NAPOLI

1 vittoria Fonseca

0 pareggi

2 vittorie Napoli

3 gol fatti squadre Fonseca

7 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS ROMA

4 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Roma

11 gol fatti squadre Gattuso

3 gol fatti Roma