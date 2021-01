Genoa-Lazio alla 15^ di A? Sempre a gennaio e sempre X

Si chiamava Giovanni Chiecchi, ma negli annali del calcio italiano è quasi sempre indicato come Chiecchi III per distinguerlo dagli altri due fratelli calciatori, Augusto ed Egidio. E’ suo il primo gol del Vecchio Balordo nei match del Ferraris contro la Lazio. Poi ne sono arrivati altri 98 nel massimo torneo italiano con la formula del girone unico.

Ne manca così soltanto uno per arrivare a quota 100. Un obiettivo prestigioso.

Di Genoa-Lazio alla 15esima giornata di Serie A ne rintracciamo già 2. Nel 1955-1956 fu 3-3 con doppiette di Carapellese e Bettini, oltre ai singoli centri di Pestrin e Olivieri. La stagione seguente, 1956-1957, ecco un altro segno X, stavolta col punteggio di 1-1: Corso da un lato, Selmonsson dall’altro.

Insomma, se dovesse trovare conferma quell’adagio che recita “non c’è due senza tre”…

Fra l’altro non c’è solo la coincidenza del numero di giornata. Tutti i match ricordati sono andati in scena nel mese di gennaio: il 15 del 1956 e il 13 del 1957.

I liguri hanno chiuso il 2020 vincendo a La Spezia e totalizzando 38 punti in un campionato da gennaio a dicembre (media di 1,09/match). I laziali finendo KO nel big match del Meazza contro il Milan sono rimasti fermi a quota 63 punti (andatura di 1,75/match).

Il bilancio dei precedenti Genoa-Lazio strizza l’occhio ai padroni di casa, in vantaggio per numero di vittorie, 33-12, e gol marcati, 112-68, con i segni X che ammontano a 13. Ma l’anno scorso fu 2-3 con questa sequenza di bomber: Marusic, Immobile, Cassata, Cataldi, Criscito su rigore.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

58 incontri disputati

33 vittorie Genoa

13 pareggi

12 vittorie Lazio

112 gol fatti Genoa

68 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-0, 2° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-3, 25° giornata 2019/2020