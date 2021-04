Hanno marcato 2 reti in 11 match. Sfida fra squadre a dieta di gol

Cosa hanno in comune Pordenone e Virtus Entella? A parte una situazione di classifica che non rispecchia certo le aspettative d’inizio stagione… il non invidiabile primato di essere rimaste senza marcature per tutto il mese di marzo 2021.

Nessuno è riuscito a fare altrettanto in cadetteria.

Sia i neroverdi che i biancocelesti prima di questo digiuno extra-large avevano trovato la via del gol il 27 febbraio 2021, in occasione della 25esima giornata di campionato.

Hanno cominciato il nuovo mese d’attività ritrovando questo fondamentale nel gioco del calcio (Musiolik per i friulani e Brunori, seppur su rigore, per i liguri) ma non riuscendo comunque a cogliere i tre punti (il Pordenone contro il Brescia, la Virtus Entella contro il Monza).

Fra i due club rintracciamo soltanto 2 precedenti in campionato e con i Ramarri del Noncello squadra di casa. Il primo risale alla Serie C 1960-1961 e terminò col punteggio di 2-2. Il secondo alla passata stagione e finì con un 2-0 per i locali.

Questo il tabellino dei marcatori del 2019-2020: Mazzocco al 52’ e Barison al 91’.

La compagine fino a ieri di mister Tesser (gli subentra Domizzi) al Teghil di Lignano Sabbiadoro ha raccolto 15 punti (2V – 9X – 3P con 17GF e 15GS). La squadra di coach Vivarini in trasferta risponde con 9 punti fatti (1V – 6X – 8P con 10GF e 21GS).

Dodici le lunghezze di differenza nella classifica in corso di validità: Entella a quota 22, Pordenone più in alto a 34.

CONFRONTI DIRETTI COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B E SERIE C)

2 incontri disputati

1 vittoria Pordenone

1 pareggio

0 vittorie Virtus Entella

4 gol fatti Pordenone

2 gol fatti Virtus Entella

PRIMA E ULTIMA SFIDA COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B)

Pordenone-Virtus Entella 2-0, 31° giornata 2019/2020