Iachini, De Zerbi, qualcuno provi a rompere tutti questi equilibri...

E' la prima volta che De Zerbi 'ospita' Iachini. Finora le sfide tra questi due tecnici ci sono state con il tecnico marchigiano che giocava in casa. Il bilancio è di assoluta parità con una vittoria a testa e un pari a completare il quadro. L'ultima volta che i due si sono incrociati è stata la scorsa stagione, quando il Sassuolo di De Zerbi è andato ad imporsi al Franchi per 3-1. All'andata i due non si sono affrontati perché Iachini era stato esonerato dai viola e sostituito con Prandelli.

Assoluta parità anche nei confronti tra De Zerbi e la Fiorentina. Il tecnico bresciano viene da due risultati utili di fila contro i viola (una vittoria e un pari). L'ultima battuta d'arresto è l'1-2 subito al Mapei Stadium la scorsa stagione: era il 30 ottobre 2019.

Nella sua carriera di allenatore, Giuseppe Iachini è stato anche sulla panchina del Sassuolo. 24 gare in campionato alla guida dei neroverdi e, sorpresa, anche questo score è perfettamente equilibrato: 8 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte. Iachini ha incrociato il Sassuolo da avversario da allenatore di diverse squadre: Brescia, Sampdoria, Palermo, Udinese, Empoli e Fiorentina. Dieci partite in totale dove, per un soffio, non trovavamo un altro pareggio perfetto. A fare differenza a favore del tecnico marchigiano è una vittoria.

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS IACHINI

1 vittoria De Zerbi

1 pareggio

1 vittoria Iachini

5 gol fatti squadre De Zerbi

6 gol fatti squadre Iachini

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS FIORENTINA

2 vittorie De Zerbi

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

9 gol fatti squadre De Zerbi

8 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS SASSUOLO

4 vittorie Iachini

3 pareggi

3 vittorie Sassuolo

11 gol fatti squadre Iachini

8 gol fatti Sassuolo