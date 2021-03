Il 19 su 25 della Fiorentina al Franchi. La lunga lista dei 'record' del Parma

vedi letture

Fiorentina-Parma è una partita-spareggio per la zona retrocessione. I viola hanno ottenuto 19 dei loro 25 punti in casa. Però hanno anche perso 4 delle ultime 5 partite giocate in campionato. Il Parma ha il problema principale che è la squadra di Serie A che non vince da più tempo. L'ultima vittoria gialloblu è stata ottenuta alla nona giornata ovvero il 30 novembre scorso. Da quando è arrivato D'Aversa sulla panchina non sono mai arrivati i tre punti.

Sette le affermazioni dei ducali al Franchi: l'ultima è del 26 dicembre 2018, 0-1 con rete decisiva di Inglese. Fiorentina in vantaggio di successi che sono 12 contro 7 tra le mura amiche.

Con 20 gol segnati in 25 partite, quello degli emiliani è il peggiore attacco della Serie A e la formazione allenata da D'Aversa è anche quella che ha il minor numero di marcatori diversi con soli 7 giocatori. Sempre il Parma ha perso la bellezza di 12 punti nella seconda frazione di gioco: se le partite fossero finite all'intervallo sarebbe a quota 27 praticamente in zona tranquillità. Altro record firmato dai gialloblu, stavolta positivo, è quello dei rigori avuti contro: solo uno.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

12 vittorie Fiorentina

6 pareggi

7 vittorie Parma

42 gol fatti Fiorentina

25 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Parma 1-2

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Parma 1-1