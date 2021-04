Il derby fra Genoa e Spezia fa... 10 in campionato

vedi letture

La prima volta di un Genoa-Spezia nei campionati moderni risale a oltre 85 anni fa, 1-1 in occasione della stagione 1934-1935. L’ultimo incrocio è distante poco meno di 15 anni, 1-2 durante il torneo 2006-2007.

Nel mezzo altri due scontri diretti.

Il bilancio dei 4 precedenti regionali Genoa-Spezia sorride ai rossoblù, in vantaggio per numeri di vittorie, 2-1, e gol marcati, 5-3. Mentre i segni X sono 1 soltanto.

All’andata le due squadre arrivarono a questo appuntamento distanziate fra loro di quattro punti.

Lo Spezia si trovava a quota 11 (2V – 5X – 6P), mentre il Genoa inseguiva a 7 (1V – 4X – 8P).

Oggigiorno si trovano appaiate a 33. I rossoblù per via di 7 vittorie, 12 pareggi, 13 sconfitte. I bianchi grazie a 8 successi, 9 segni X, 15 stop.

Fra l’altro dall’avvio del girone di ritorno entrambe le compagini liguri hanno raccolto 15 punti.

Nel turno infrasettimanale hanno fatto 2-2 col Benevento, il Genoa, e 1-1 con l’Inter, lo Spezia.

Un altro pareggio potrebbe essere rischioso… perché Torino e Cagliari alle loro spalle si sono messe a correre.

Concludiamo ricordando che, conteggiando anche gli Spezia-Genoa, quello di sabato pomeriggio sarà il decimo derby regionale fra i due club nei campionati nazionali moderni.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE B E SERIE C)

4 incontri disputati

2 vittorie Genoa

1 pareggio

1 vittoria Spezia

5 gol fatti Genoa

3 gol fatti Spezia