Il Milan? Meglio fuori che a San Siro, ma con il Crotone è (per ora) en plein

Sei vittorie e due sconfitte. Il Milan da un bel pezzo non pareggia più, esattamente dalla dodicesima giornata di campionato, esattamente dal 16 dicembre scorso (Genoa-Milan 2-2). I rossoneri hanno fin qui fatto meglio in trasferta che in casa. Lontano da San Siro hanno ottenuto addirittura 28 punti su 30 disponibili e le due uniche sconfitte sono arrivate proprio sul terreno amico. Il Crotone, oltre ad essere ultimo nella graduatoria di Serie A, è anche la peggiore squadra in trasferta del campionato, avendo ottenuto due soli punti e non avendo mai vinto neanche un match. I calabresi hanno anche la peggiore difesa in assoluto.

E' la terza volta che il Milan ospita il Crotone. Nelle prime due occasioni ha sempre vinto anche se solo di misura (2-1 e 1-0). Se si prendono in considerazione anche i match giocati in Calabria, vediamo che il Crotone non ha mai vinto contro i rossoneri e ha ottenuto un solo pareggio in cinque incontri (1-1 il 30 aprile 2017).

Il Milan (assieme al Napoli e all'Inter) è la squadra che può vantare il maggior numero di 'clean sheet', ovvero partite chiuse senza subire reti, con 7. Il Crotone in questa speciale classifica è ultimo con Sampdoria e Cagliari a quota 2. Il dato più importante ed eclatante riguardante la squadra allenata da Pioli è quello sui rigori a favore. Sono già 14 i tiri dal dischetto calciati (10 dei quali realizzati). Le dirette inseguitrici, si fa per dire, in questa graduatoria sono a 5.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

2 vittorie Milan

0 pareggi

0 vittorie Crotone

3 gol fatti Milan

1 gol fatto Crotone

LA PRIMA SFIDA A MILANO

2016/2017 Serie A Milan vs Crotone 2-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Crotone 1-0