Inzaghi resta indigesto a Di Francesco. E quando vede il Cagliari sorride

Simone Inzaghi è davvero un avversario ostico da affrontare per Eusebio Di Francesco. L'attuale tecnico del Cagliari non ha mai vinto in casa del collega e anche quando si è trovato ad 'ospitarlo' ha dovuto mandar giù tre bocconi amari (leggasi sconfitte) in cinque precedenti. Il pareggio è fatto rarissimo: una sola volta i due si sono divisi la posta in palio ed è avvenuto in un derby Lazio-Roma giocato per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2017/18 (0-0).

Simone Inzaghi contro il Cagliari si trova decisamente a proprio agio. Per nove volte si è trovato contro la formazione sarda e in sette circostanze ha vinto, mentre le altre due ha pareggiato. Va da sè che l'allenatore biancoceleste è imbattuto contro i rossoblu. Inoltre Inzaghi può vantare una serie di cinque vittorie consecutive contro gli isolani.

Di Francesco invece è costretto ad inseguire. Contro la Lazio gli è andata bene 4 volte, ma in 7 circostanze è uscito dal campo senza punti. Tre sconfitte consecutive coi biancocelesti, mentre l'ultima vittoria è quella del 29 settembre 2018 (Roma-Lazio 3-1).

TUTTI I PRECEDENTI SIMONE INZAGHI VS DI FRANCESCO (CASA E FUORI CASA)

5 vittorie Inzaghi

1 pareggio

2 vittorie Di Francesco

14 gol fatti squadre Inzaghi

7 gol fatti squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI SIMONE INZAGHI VS CAGLIARI

7 vittorie Inzaghi

2 pareggi

0 vittorie Cagliari

20 gol fatti squadre Inzaghi

7 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS LAZIO

4 vittorie Di Francesco

2 pareggi

7 vittorie Lazio

15 gol fatti squadre Di Francesco

23 gol fatti Lazio