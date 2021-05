Le squadre di Conte non prendono gol dall'Udinese da quasi dieci anni

Tradizione praticamente a senso unico tra Antonio Conte e Luca Gotti. I due si sono affrontati quattro volte e in tre circostanze si è imposto l'attuale tecnico dell'Inter. L'unico pareggio si è verificato in Udinese-Inter 0-0 ovvero la partita giocata all'andata in questa stagione. Una sola rete subita dalle squadre di Conte contro quelle allenate da Gotti per altro ininfluente ed è quella segnata da Musetti in Bari-Treviso 4-1.

Conte contro l'Udinese è imbattuto. In dieci partite due sono i pareggi e ben otto le vittorie delle sue squadre (Atalanta, Juventus e Inter). Sono solamente tre le reti subite contro i friulani, l'ultima delle quali è anche piuttosto datata perché è stata siglata da Lazzari in Udinese-Juventus 1-4 del 2 settembre 2012.

Sono invece solo due i precedenti di Gotti contro l'Inter. Oltre a non aver ancora vinto, è alla ricerca anche del primo gol realizzato dalle sue squadre ai nerazzurri.

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS GOTTI

3 vittorie Conte

1 pareggio

0 vittorie Gotti

8 gol fatti squadre Conte

1 gol fatto squadre Gotti

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS UDINESE

8 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Udinese

19 gol fatti squadre Conte

3 gol fatti Udinese

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS INTER

0 vittorie Gotti

1 pareggio

1 vittoria Inter

0 gol fatti squadre Gotti

2 gol fatti Inter