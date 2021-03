Muriel e il doppio primato atalantino. Le due cinquine tra Verona e nerazzurri

Il Verona si presenta all'appuntamento con l'Atalanta avendo perso le ultime due partite. I nerazzurri invece cercheranno di dimenticare l'eliminazione in Champions ad opera del Real Madrid cercando di mantenere il quarto posto in Serie A. Cinque vittorie nelle ultime sei gare per la squadra allenata da Gasperini.

Verona che mantiene un leggero vantaggio sugli orobici in fatto di vittorie negli scontri diretti giocati in casa. Ci sono due 5-0 da segnalare, uno per parte, come risultati più rotondi. Quello a favore dei gialloblu risale al campionato di B 1935/36, mentre quello per i nerazzurri è molto recente perché è quello fatto registrare lo scorso campionato di A.

L'Atalanta continua ad essere la squadra di A con il maggior numero di marcatori diversi in questa stagione avendo mandato a segno 16 giocatori. Ottimo anche il contributo dalla panchina con 12 gol realizzati da calciatori entrati a partita in corso (leadership anche in questa classifica). Questo grazie soprattutto a Muriel, un vero specialista nel ruolo.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

14 vittorie Verona

12 pareggi

12 vittorie Atalanta

43 gol fatti Verona

44 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie B Verona vs Atalanta 2-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie B Verona vs Atalanta 1-1