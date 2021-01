Nella calza del Sassuolo? I 200 gol in Serie A e in casa

vedi letture

Negli ultimi due incroci al Mapei Stadium i neroverdi hanno rifilato ben 10 reti al Genoa. Nel 2018-2019 terminò per 5-3, qualche mese fa per 5-0.

E per arrivare a quota 200 gol in Serie A e in casa agli emiliani mancano solo 2 marcature. Berardi e compagni sono, infatti, a quota 198. Il primo gol fu firmato da Simone Zaza l’1 settembre 2013 al Livorno.

Fra i tanti indicatori scaturiti dal campionato in corso ce n’è uno davvero singolare. E’ quello che si riferisce alla differenza fra i punti conquistati nei primi tempi e quelli nella classifica in corso di validità. Il Sassuolo occupa la seconda piazza con un valore pari a +8, da 18 a 26. Solo l’Inter ha saputo fare meglio degli emiliani. Il Genoa al contrario è l’unico club che staziona a quota zero: ne conta 11 all’intervallo per il thè, ne ha sempre 11 nella graduatoria che noi tutti conosciamo.

E se ci concentriamo sui risultati al 45’ dei Sassuolo-Genoa di Serie A… scopriamo che i padroni di casa vantano 3 vittorie, 3 pareggi, 1 battuta d’arresto. In pratica 12 punti conquistati dal 2013-2014 in poi.

Mentre il bilancio dei precedenti scontri diretti Sassuolo-Genoa dopo il triplice fischio finale racconta di un 5-1 in fatto di successi per i neroverdi (con un solo segno X in schedina, lo 0-0 alla prima del campionato 2017-2018). In totale sono pertanto 16 i punti fatti dagli emiliani.

Tutti indizi di una possibile ripresa scoppiettante a Reggio Emilia? Non resta che attendere questo pomeriggio per avere servita la risposta…

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

5 vittorie Sassuolo

1 pareggio

1 vittoria Genoa

19 gol fatti Sassuolo

7 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 4-2, 37° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 5-0, 37° giornata 2019/2020