Parma, che miseria in attacco. Il Sassuolo vede l'ultimo quarto d'ora...e si scatena

Con tre sconfitte nelle ultime cinque gare, il Sassuolo ha un po' rallentato la sua corsa in campionato. Una stagione che senza dubbio comunque è da considerarsi molto positiva per i neroverdi. Parma in profonda crisi. I ducali hanno perso le ultime cinque partite, hanno esonerato Liverani, chiamando D'Aversa in panchina ed hanno anche il peggior attacco di tutta la A.

Però c'è da dire che i gialloblu hanno una tradizione (leggermente) favorevole sul campo del Sassuolo. Due vittorie contro una e due pari, questo il computo delle gare giocate in casa neroverde tra Serie A e B. La scorsa stagione, vittoria Parma per 1-0 con rete decisiva di Gervinho.

Oltre ad avere il peggior attacco, i parmensi hanno mandato a segno fin qui solamente sei giocatori diversi: è il numero minimo che si registra in Serie A. Però quella ducale è anche l'unica compagine a non aver avuto nemmeno un rigore a sfavore (uno solo invece a favore, realizzato). Il Sassuolo ha saputo migliorare molto la propria classifica nel corso dei secondi tempi (più nove punti rispetto al risultato all'intervallo), anche grazie al fatto che ha realizzato la bellezza di 11 reti nell'ultimo quarto d'ora di gioco (meglio solo la Juve con 13).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E B)

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

2 vittorie Parma

6 gol fatti Sassuolo

5 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2008/2009 Serie B Sassuolo vs Parma 2-2

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Parma 0-1