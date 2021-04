Per Lautaro Martinez c’è una squadra da record

L’Inter ha sempre trovato il gol nell’ultima mezz’ora dei match disputati allo Scida di Crotone.

Nel 2016-2017 fu 2-1 per i pitagorici con doppietta di Falcinelli (al 18’ su calcio di rigore e al 22’) e centro di D’Ambrosio (al 65’). Nel 2017-2018 ecco uno 0-2 firmato Skriniar (82’) e Perisic (92’).

In questo campionato la squadra di mister Conte dal minuto 61 in poi ha trovato per 35 volte la via del gol. Su un totale di 72 centri è un dato che rappresenta poco meno del 50%.

Ma non è l’unico su cui può far forza la Beneamata alla vigilia di questa trasferta.

Perché domani saranno di fronte anche la difesa meno battuta, 29 gol subiti per quella orchestrata da Handanovic, a quella con più reti al passivo, 83 a carico di Cordaz e compagni.

Concludiamo segnalando un record personale e uno, possibile, di squadra per i nerazzurri.

Nel 6-2 dell’andata l’attaccante Lautaro Martinez mise a segno una tripletta. Nella sua carriera in Serie A mai aveva raggiunto un traguardo simile all’interno di un singolo match. Al massimo aveva trovato una doppietta. Chissà che non provi a ripetersi?

Dando uno sguardo alla classifica all time della Serie A con la formula del girone unico i meneghini si trovano a quota 1.799 punti raccolti in trasferta grazie a 559 vittorie più 463 segni X. Insomma, il confine dei 1.800 è alla loro portata.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Crotone

0 pareggi

1 vittoria Inter

2 gol fatti Crotone

3 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Inter 2-1, 31° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Inter 0-2, 4° giornata 2017/2018