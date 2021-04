Per Udinese e Torino tanti marcatori differenti eppure…

Ciascuna delle due squadre ha mandato a rete 15 calciatori. Nella graduatoria delle coop del gol in Serie A soltanto Atlanta e Bologna hanno fatto meglio con 16 bomber differenti. Eppure non occupano posizioni di alta classifica.

Sfida numero 36 nel massimo torneo fra Udinese e Torino con i bianconeri padroni di casa.

Il bilancio sorride ai friulani andati a punti in 29 occasioni (15 vittorie più 14 pareggi), mentre i granata soltanto in 6 occasioni hanno raccolto l’intera posta in palio.

Nelle ultime tre annate sono comparsi tutti e tre i possibili segni in schedina.

Nel 2019-2020 è terminata 1-0: Okaka al 42’.

Nel 2018-2019 ecco un 1-1: De Paul al 28’, Meité al 49’.

Nel 2017-2018 fu 2-3: Belotti al 9’, autorete di Hallfredsson al 30’, De Paul al 48’, Ljajic al 67’, Lasagna al 75’.

Il risultato più ricorrente negli scontri diretti in Serie A?

L’1-1 comparso in 6 circostanze su 35 faccia a faccia. Praticamente una volta ogni sei.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

35 incontri disputati

15 vittorie Udinese

14 pareggi

6 vittorie Torino

50 gol fatti Udinese

34 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Torino 3-1, 32° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Torino 1-0, 8° giornata 2019/2020