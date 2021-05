Più 10 punti sulla Juve, più 14 sul Milan. Ecco quando l’Inter ha vinto lo scudetto

Negli ultimi cinque Inter-Sampdoria di Serie A sono andate a segno entrambe le squadre in campo.

I nerazzurri sono in serie positiva da 3 incroci: il 3-2 nel 2017-2018, il 2-1 nel 2018-2019, il 2-1 nel 2019-2020.

Prima, annata 2016-2017, c’era stata l’ultima vittoria blucerchiata, ancora un 2-1.

E proprio un girone fa, al Ferraris, Sampdoria-Inter terminò col punteggio di 2-1 per i liguri. Una sorta di gara spartiacque. Perché rappresentò l’ultima sconfitta della squadra di mister Conte in campionato. Successivamente ecco 46 punti raccolti in 18 giornate grazie a 14 vittorie e 4 pareggi con 33 gol marcati e 8 reti incassate.

Uno strappo, per impiegare un termine ciclistico, grazie al quale i meneghini hanno allungato di 6 punti sull’Atalanta, di 7 sul Napoli, di 10 sulla Juventus, infine, di 14 sul Milan.

Se qualcuno cercasse un indizio sul quando l’Inter abbia messo le mani sullo scudetto…

La Beneamata conta 82 punti, 43 dei quali fatti al Meazza (14V – 1X – 1P con 40GF e 15GS). Nessuno ha saputo fare meglio sul proprio terreno da gioco. Il Doria risponde con 45, ma solo 19 raccolti lontano da Genova (5V – 4X – 8P con 18GF e 23GS). In una graduatoria con i soli risultati esterni la squadra di mister Ranieri sarebbe decima.

Chiudiamo ricordando che entrambe provengono da un 2-0: quello dei nerazzurri sul Crotone, quello dei blucerchiati sulla Roma.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

63 incontri disputati

39 vittorie Inter

16 pareggi

8 vittorie Sampdoria

122 gol fatti Inter

57 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sampdoria 2-1, 19° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sampdoria 2-1, 25° giornata 2019/2020