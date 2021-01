Quel Sampdoria-Juventus a Bergamo con 10mila tifosi blucerchiati

Fra i 62 Sampdoria-Juventus giocati in campionato ce n’è uno che per sfondo ha avuto Bergamo. Stagione 1975-1976, è gennaio, e l’incrocio va in scena su campo neutro per la squalifica del Ferraris. Finisce con un 2-0 per la Vecchia Signora. Bettega fa centro con un colpo di testa, Causio dopo aver dribblato mezza difesa avversaria. Inutile il supporto di oltre 10mila tifosi blucerchiati che dalla Liguria raggiungono l’impianto orobico per incitare i propri beniamini.

L’andamento degli ultimi anni ha permesso alla Vecchia Signora di sorpassare il Doria nei numeri che risultano dai testa a testa. I bianconeri, infatti, sono in vantaggio di 2 lunghezze per successi, 23-21, e gol marcati, 75-73, nei match in casa dei blucerchiati.

La passata stagione fu 2-1 per Cristiano Ronaldo (che salì in cielo a colpire di testa la palla del gol decisivo) e soci. Il più recente successo di Quagliarella e compagni risale al 2018-2019, 2-0 all’ultima giornata, quella che coincise con l’addio di mister Allegri.

E così il grande assente è il segno X, non più visto dallo 0-0 del 2010-2011. Curiosamente proprio il pareggio, nella forma però dell’1-1, è il punteggio più ricorrente al termine dei Sampdoria-Juventus di Serie A: 9 caps, l’ultima nel 1997-1998 (Morales per i padroni di casa al 16’, Inzaghi per gli ospiti al 92’).

Allargando la nostra analisi anche ai match dello Stadium, scopriamo che la Juventus è in serie positiva da 3 incontri.

Chiusura sullo stato di forma: Doria OK da 2 giornate, 6 punti, Juve che dopo il KO con l’Inter ha vinto in Supercoppa, col Bologna e il quarto di Coppa Italia (3 match senza incassare reti al passivo, una notizia in questa stagione).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

62 incontri disputati

21 vittorie Sampdoria

18 pareggi

23 vittorie Juventus

73 gol fatti Sampdoria

75 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 0-3, 34° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 1-2, 17° giornata 2019/2020