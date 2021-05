Rigori sbagliati, gol di ex e di futuri acquisti... Quel Napoli-Udinese di dieci anni fa

La prima volta terminò col punteggio di 2-1 per i padroni di casa, era la stagione 1950-1951. L’ultima è comparso ancora una volta un 2-1, nel campionato 2019-2020.

Proprio il segno 1 con due reti da parte degli azzurri e una dei bianconeri è il risultato più ricorrente al termine dei Napoli-Udinese di campionato. Conta 9 caps su 41 scontri diretti, di cui ben 8 nel massimo torneo.

Il bilancio dei precedenti sorride ai campani, avanti per numero di successi, 26-4, e gol marcati, 77-44. Mentre i segni X ammontano a 11.

Non solo.

Insigne e compagni sono reduci da 6 successi senza soluzione di continuità e 9 risultati utili di fila quando hanno ospitato De Paul e soci.

La più recente affermazione dei friulani?

Nella stagione 2010-2011 terminò, guarda caso 1-2: Inler al 55’, Denis al 61’, Mascara nei minuti di recupero. Una partita sotto molti aspetti rocambolesca. Perché segnarono un giocatore che sarebbe poi diventato azzurro, un altro che azzurro invece lo era già stato, mentre Cavani al minuto 88, quando il punteggio era sullo 0-2, si fece parare da Handanovic un calcio di rigore.

Terminiamo con due statistiche dal fronte marcature…

L’Udinese è la più larga coop di bomber della Serie A con ben 17 marcatori differenti. Il Napoli risponde con la medaglia d’argento per quanto riguarda i clean sheet, vale a scrivere le gare a porta inviolata, secondo con 13 dietro soltanto all’Inter campione d’Italia.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

41 incontri disputati

26 vittorie Napoli

11 pareggi

4 vittorie Udinese

77 gol fatti Napoli

44 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Udinese 2-1, 37° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Udinese 2-1, 34° giornata 2019/2020