Roma, una squadra da primo tempo. Nicola ha 'aggiustato' le riprese del Toro

vedi letture

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questi 7 punti fatti dal Torino nelle ultime 4 gare hanno spinto la squadra allenata da Nicola fuori dalle ultime tre posizioni e con il 15esimo posto nel mirino. La Roma non è continua in questa fase ed ha perso il treno Champions, mentre resta in corsa per disputare la prossima Europa League.

C'era una volta un tempo in cui il Torino dominava in casa con i giallorossi. Gli ultimi trent'anni ci hanno però offerto una realtà molto diversa. Dal 1990 ad oggi ci sono state solo due vittorie dei granata in casa contro i capitolini che invece hanno conseguito ben otto successi. Le ultime tre partite disputate in Piemonte sono state vinte dalla Roma.

La squadra allenata da Fonseca si esprime molto bene nei primi tempi. Se le partite finissero al 45' sarebbe al secondo posto con 55 punti, dietro solo al Milan. Inoltre i giallorossi hanno il record di marcature nella prima frazione (32) a pari merito con l'Atalanta. Il Torino invece si è portato avanti a lungo il problema dei secondi tempi. Nicola è riuscito a cambiare questa squadra anche da questo punto di vista. Il bilancio resta sempre negativo (sette punti persi nella ripresa) ma rispetto al -14 di qualche tempo fa...

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

32 vittorie Torino

27 pareggi

16 vittorie Roma

112 gol fatti Torino

71 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Roma 2-3