Sampdoria-Napoli come festival del gol. E il 2-4 sta diventando una costante

Una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato: la Sampdoria non sta certo attraversando il suo miglior momento stagionale anche se la classifica è più che tranquilla per i blucerchiati. Il Napoli viene dalla battuta d'arresto nel recupero contro la Juventus, prima del quale aveva vinto quattro partite consecutive.

Sampdoria-Napoli si sta progressivamente trasformando in una fiera del gol. Nelle ultime sette gare giocate a Marassi sono state realizzate la bellezza di 32 partite (praticamente 4,5 gol a gara). I partenopei sono in svantaggio in fatto di vittorie ma hanno portato a casa i tre punti in quattro delle ultime cinque sfide nel capoluogo ligure e tre volte delle quali con lo stesso punteggio: 4-2. Il match con più reti? Il 6-3 per i blucerchiati del 21 dicembre 1997 con Montella mattatore, autore di una tripletta.

Il Napoli sta contendendo all'Inter la leadership nella classifica dei clean sheet. Entrambe le formazioni hanno chiuso 11 partite senza subire reti. Sampdoria bene in fatto di marcatori diversi: sono già 15 gli elementi della rosa doriana ad essere andati a segno almeno una volta in questo campionato. Meglio solo Atalanta e Bologna con 16. Buono il contributo dalla panchina sia per la Samp che per gli azzurri; rispettivamente 8 gol per i primi e 10 per i secondi. In vetta c'è l'Atalanta con 12.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

17 pareggi

17 vittorie Napoli

82 gol fatti Sampdoria

64 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Napoli 2-4