Solo 2 punti dividono Inter e Juventus… se stiliamo una particolare classifica

Proviamo ad immaginarci un campionato di Serie A con le partite che durano al massimo quarantacinque minuti (più, ovviamente, il recupero). La classifica vedrebbe Juventus e Inter distanziate solamente da 2 punti. I nerazzurri, infatti, dopo i primi tempi ne hanno in cassa 58, i bianconeri rispondono con 56.

Insomma, il derby d’Italia numero 176 nella Serie A col girone unico potrebbe valere un sorpasso oppure un allungo.

Ma le partite durano novanta minuti più l’extra time e nella seconda parte dei match disputati in questa stagione la squadra di Conte ha messo in mostra un +30, raggiungendo gli 88 punti in classifica che valgono il primo posto (e lo scudetto tricolore), mentre la compagine di Pirlo s’è limitata a un +16 che non significa zona Champions League (più avanti di una lunghezza).

Curiosità legata proprio ai primi tempi degli Juventus-Inter di campionato.

I più recenti 3 incroci hanno prodotto altrettanti 0-0. Nell’ultimo quinquennio rintracciamo soltanto 1 rete: quella di Cuadrado, al 45’, nel 2016-2017. Mentre i nerazzurri non marcano da oltre dieci stagioni, 2009-2010, Eto’o al 26’ (ma Chiellini prima e Marchisio poi) consegnarono la vittoria alla Vecchia Signora.

A proposito, i risultati più ricorrenti al 45’ della sfida a Torino?

L’1-0 per i padroni di casa è comparso in 30 occasioni; il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, per 26; infine, il segno X con una rete per parte, l’1-1, per 8.

Adesso non resta che attendere le 18:45 circa di domani sera per sapere come rientreranno negli spogliatoi per la sosta le due squadre.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

87 incontri disputati

60 vittorie Juventus

16 pareggi

11 vittorie Inter

153 gol fatti Juventus

66 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Inter 1-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Inter 2-0, 26° giornata 2019/2020