Venezia e quel successo che a Lecce manca dagli anni Trenta del ‘900

Il Lecce, 62 punti in campionato, fra le mura di casa del Giardiniero - Via del Mare ne ha raccolti soltanto 27 (6V – 9X – 4P con 36GF e 28GS).

Soltanto, perché stilando una classifica con i risultati interni i giallorossi sarebbero dodicesimi, fuori dalla lotta promozione per la Serie A.

Risponde il Venezia con 59 punti, di cui 26 arrivati dalle trasferta (5V – 11X – 3P con 25GF e 20GS).

Da sottolineare gli 11 segni X e le 3 sconfitte, record esterni in cadetteria, nessun’altra squadra ha fatto più pari dei lagunari, mentre solo l’Empoli ha incassato così pochi KO.

I precedenti Lecce-Venezia di campionato, 16 fra Serie A, cadetteria, Serie C, sorridono ai pugliesi in vantaggio per successi, 8-2, e marcature, 24-17, mentre i pareggi ammontano a 6.

Non solo.

Concentrandoci esclusivamente sui risultati del secondo livello del calcio italiano scopriamo che i salentini hanno in corso una serie positiva iniziata nientemeno che nel 1931-1932 e arrivata a 5 vittorie (la più recente nel 2018-2019, doppietta di Palombi a ribaltare il vantaggio di Di Mariano) e 4 pareggi (l’ultimo in occasione dello scontro diretto di regular season: Mancosu, doppietta di Forte, Coda).

Gli unici successi arancioneroverdi?

Sono un bel po’ datati, nei primi due campionati con la formula del girone unico, 1929-1930 e 1930-1931.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

8 vittorie Lecce

6 pareggi

2 vittorie Venezia

24 gol fatti Lecce

17 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Venezia 1-2, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Venezia 2-2, 10° giornata 2020/2021