Verona, Bologna e due digiuni di vittorie prolungati. I rossoblu in lizza per...

Il Verona non vince una partita in questo campionato di Serie A ormai da un pezzetto. L'ultimo successo è stato ottenuto alla 29esima giornata da parte dei gialloblu. Dopo di allora sono arrivati due pareggi e ben cinque sconfitte. Il Bologna invece è a digiuno di successi dalla 31esima giornata. Sono due squadre che non hanno da chiedere più nulla a questo campionato e che quindi possono giocare senza troppi patemi d'animo e con la mente libera.

Pur essendo in vantaggio in fatto di vittorie interne, il Verona non vince in casa da 15 anni e mezzo contro i rossoblu. L'ultimo successo è datato 4 ottobre 2005, un 3-1 al termine di una partita valida per il campionato di Serie B. Viceversa il Bologna ha ottenuto dopo di allora 2 pareggi e 3 vittorie al Bentegodi.

Il Bologna è ancora in lizza per laurearsi la 'cooperativa del gol' in questo campionato. 16 giocatori diversi andati a segno per i felsinei. Udinese e Torino sono invece assestati a quota 17.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

8 vittorie Verona

12 pareggi

5 vittorie Bologna

29 gol fatti Verona

24 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Bologna 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Bologna 1-1