Verona territorio favorevole per la Fiorentina. Rigori e secondi tempi: brividi viola

Cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Il Verona sembra aver tirato i remi in barca in questa stagione dopo aver raggiunto una zona in classifica di assoluta tranquillità. Per contro la Fiorentina ha assoluto bisogno di punti per conquistare la salvezza. Da quando è tornato Iachini sulla panchina viola, la formazione gigliata ha conquistato un punto in tre gare. In trasferta i toscani hanno il terzultimo rendimento del campionato con dieci punti conquistati finora (peggio hanno fatto solo Parma con 9 e Crotone con 2).

34 le partite giocate a Verona tra queste due squadre e la tradizione è favorevole alla Fiorentina. 14 vittorie contro 11, questo lo score a vantaggio dei viola che la scorsa stagione si sono visti interrompere una serie positiva di sei vittorie, due delle quali sono arrivate al termine delle due gare più ricche di gol: 3-5, stagione 2013/14 e 0-5, stagione 2017/18 con gol anche di Astori).

Dieci: sono i rigori contro fischiati alla Fiorentina. La squadra allenata da Iachini e Prandelli in questo senso è prima, ma c'è poco da vantarsi per questa leadership. Anche il bilancio tra rigori ricevuti e a sfavore è il peggiore della A con -7. Sette sono anche i punti persi nei secondi tempi dai gigliati. Peggio ha fatto solo il Parma con meno 16.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

11 vittorie Verona

9 pareggi

14 vittorie Fiorentina

39 gol fatti Verona

45 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie A Verona vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Fiorentina 1-0