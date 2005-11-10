Adam Marusic, oltre 350 presenze nella Lazio. A solamente quindici da Lulic

Adam Marusic è arrivato nove anni fa in Italia per sette milioni di euro, dall'Oostende. Un anno prima era stato pagato solamente 900 mila euro, ma i cinque gol in trentasei presenze in Belgio avevano cambiato la situazione.

Oltre 350 presenze

In Italia non ha avuto la stessa capacità realizzativi, perché sono solamente sedici i gol siglati nelle dieci stagioni in biancoceleste. Vincendo però una Coppa Italia nel 2018-19, mentre due Supercoppa Italiana nel 2017 e nel 2019. Riuscendo comunque ad avvicinare - o quasi - un senatore come Senad Lulic che non è poi così lontano. Perché sono 356 presenze per il montenegrino, mentre il bosniaco è a quota 391.

Le parole in estate

"Adesso giochiamo diversamente rispetto all'anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati". Oggi Adam Marusic compie 34 anni.