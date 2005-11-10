Lazio, nuovo stop per Marusic: il montenegrino ha già lasciato per infortunio la sua Nazionale

Brutte notizie per la Lazio e per Adam Marusic. Il laterale montenegrino è stato infatti già costretto a lasciare il ritiro della propria Nazionale a causa di un nuovo problema muscolare, facendo ritorno a Roma per sottoporsi agli accertamenti del caso e proseguire il percorso di recupero. Una tegola anche per Gennaro Gattuso, che sperava di ritrovare il proprio esterno dopo il lungo stop degli ultimi mesi. Resta adesso da capire l'entità del problema e soprattutto se si tratti di una ricaduta del precedente infortunio oppure di un nuovo guaio fisico.

Le parole del ct Vucinic in conferenza

A confermare la situazione è stato il commissario tecnico del Montenegro, Mirko Vucinic, che ha commentato con dispiacere in conferenza stampa l'assenza del laziale alla vigilia degli impegni internazionali: "Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi".

Il selezionatore ha voluto anche sottolineare il peso del giocatore all'interno dello spogliatoio, non soltanto dal punto di vista tecnico: "Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra". Per la Lazio, dunque, si apre una nuova fase di attesa: gli esami chiariranno la natura dell'infortunio e permetteranno di stabilire i tempi di recupero del classe 1992.