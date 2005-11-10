Marusic ancora ko, le ultime parole famose di Gattuso: "In Nazionale metterà 30-40' nelle gambe"

Dovevano essere 30-40 minuti nelle gambe, quelli necessari per ritrovare confidenza con il campo dopo un periodo complicato. Alla fine, per Adam Marusic, il viaggio con il Montenegro si è concluso però con un biglietto di ritorno anticipato per Roma. Il laterale della Lazio ha infatti già lasciato il ritiro della propria Nazionale a causa di un nuovo problema muscolare, interrompendo sul più bello il percorso che avrebbe dovuto aiutarlo a ritrovare la migliore condizione. Una notizia che riporta alla mente le parole di Gennaro Gattuso, pronunciate alla vigilia del pareggio contro il Napoli, proprio a proposito della convocazione del montenegrino.

La profezia di Gattuso non ha funzionato

"A 34 anni ha una mentalità straordinaria, ha fatto un ragionamento e può prendere minutaggio mettendo 30-40 minuti nelle gambe. Si conosce molto bene e abbiamo deciso in questo modo", aveva spiegato l'allenatore, confermando la condivisione della scelta con il classe 1992. Un piano che, evidentemente, non ha avuto l'esito sperato. A fare chiarezza sulle condizioni del laziale è stato il commissario tecnico Mirko Vucinic: "Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi». Poi il riconoscimento del suo valore: «Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra".

Appena due presenze stagionali finora

Per la Lazio si tratta di un nuovo motivo di apprensione. Marusic aveva già dovuto fare i conti con un infortunio alla coscia e in questa stagione ha raccolto appena due presenze, una in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di 109 minuti. Il rientro a Roma servirà adesso per effettuare gli accertamenti e stabilire l'entità del nuovo problema, oltre agli eventuali tempi di recupero. I 30-40 minuti auspicati da Gattuso, per il momento, restano soltanto un programma sulla carta.