Lazio, tegola Marusic: si fa male in nazionale. Vucinic: "Sembra un nuovo infortunio"

Brutte notizie per Gennaro Gattuso e la sua Lazio dal Montenegro, perché si è infortunato Adam Marusic, per quello che potrebbe essere il terzo problema fisico della sua stagione. Fermatosi all'esordio in campionato dopo 19 minuti, a ottobre il montenegrino ha avuto una ricaduta e ora si è fatto male di nuovo.

Il CT ha parlato del suo infortunio

Si tratta di un problema muscolare, quello accusato da Marusic con il Montenegro, che lo ha costretto a fare immediato ritorno a Formello. Un aggiornamento sulle condizioni del calciatore lo ha dato Mirko Vucinic, commissario tecnico della nazionale est-europea: "Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic".