Alvaro Carreras, andato allo United a 17 anni e ritornato al Real Madrid per 50 milioni

La traiettoria di Alvaro Carreras è diverso da molti giocatori cresciuti nel Real Madrid. Perché nel 2020 il galiziano salutò gratis il vivaio per diventare un nuovo giocatore dell'academy del Manchester United, a diciassette anni. Da lì in poi un percorso che lo ha visto giocare con la maglia del Preston North End, il Granada e il Benfica. Proprio i portoghesi hanno creduto nella sua crescita, spendendo 14 milioni per acquistarlo nel 2024.

In una sola stagione ha coronato il suo sogno, cioè quello di tornare al Real Madrid dall'entrata principale. La scorsa estate sono stati pagati 50 milioni, dai Blancos, per riportarlo a casa base. Segnale che non solo chi passa dal Castilla può farcela.

"Non è facile parlare. Voglio ringraziare il presidente per le sue parole e il Real Madrid per la fiducia nel rendere possibile il mio ritorno in quella che è stata casa mia per due anni. Sono partito da bambino e torno da uomo. Ho tantissima voglia di indossare di nuovo questa maglia. È un orgoglio rappresentare questo stemma. Prometto di dare tutto me stesso per continuare a crescere insieme e conquistare nuovi titoli. E non posso dimenticare la mia famiglia: senza di loro oggi non sarei qui. Grazie di cuore e... Hala Madrid!". Oggi Alvaro Carreras compie 23 anni.