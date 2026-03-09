Real, anche Carreras k.o.: niente City per il terzino. E Mbappé ha lavorato a parte

Brutte notizie per Alvaro Arbeloa in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma mercoledì. Il Real Madrid dovrà infatti fare a meno di Alvaro Carreras, che ha riportato una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. Il terzino si era fatto male più di una settimana fa durante la partita contro il Getafe e gli esami effettuati dopo l’allenamento odierno hanno confermato l’infortunio, costringendolo a saltare un match importantissimo.

Carreras era già stato assente nella gara di Liga contro il Celta Vigo per squalifica, ma ora il problema fisico lo terrà fuori anche dalla sfida di mercoledì al Santiago Bernabéu e probabilmente anche dalla partita di campionato contro l’Elche. Al suo posto sulla fascia sinistra potrebbe partire titolare Ferland Mendy, che ha lasciato buone impressioni nell’ultima uscita.

Anche la situazione di Kylian Mbappé continua a destare preoccupazione. L’attaccante francese è rientrato a Madrid dopo aver seguito un trattamento conservativo a Parigi per il problema al ginocchio, ma non si è allenato con il gruppo nel centro sportivo di Valdebebas. Si è limitato a svolgere corsa leggera sul campo insieme al preparatore Sébastien Devillaz, e la sua presenza contro la squadra di Pep Guardiola appare molto improbabile. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo gradualmente, magari concedendogli qualche minuto contro l’Elche per poi averlo al meglio nella gara di ritorno all’Etihad Stadium.

Le buone notizie arrivano invece da Antonio Rudiger, che è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è disponibile per la sfida europea. Anche Eduardo Camavinga si è allenato regolarmente dopo l’assenza contro il Celta. Situazione diversa per Rodrygo, che si prepara all’operazione al ginocchio dopo il grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Restano inoltre ai box David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos ed Éder Militão, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero.