Carreras, pioggia di critiche dopo Real Madrid-Bayern Monaco. Ma Arbeloa lo difende

La serata del Bernabéu ha lasciato strascichi pesanti per Álvaro Carreras, finito nel mirino della critica dopo la sconfitta del Real Madrid contro il Bayern Monaco. Il duello con Michael Olise si è rivelato particolarmente complicato per il terzino spagnolo, spesso in affanno di fronte alla velocità e alla qualità dell’esterno francese.

I giudizi dei media internazionali sono stati severi. L’Equipe ha assegnato al Real un 4,1 complessivo, bocciando gran parte della squadra e riservando a Carreras il voto peggiore: 2. “Abbiamo perso il conto di quante volte Olise lo ha superato. È stato un incubo”, ha scritto il quotidiano, sottolineando anche l’errore che ha portato al gol di Kane.

Sulla stessa linea anche Samir Nasri, che a Canal+ ha commentato con ironia: “Stanotte urlerà il nome di Olise nel sonno. Avrà gli incubi”. Anche Sky Sport ha evidenziato le difficoltà del difensore, descrivendo un giocatore spesso isolato e senza aiuti. Il confronto con Olise ha acceso ulteriormente il dibattito. Il giornalista Walid Acherchour ha esaltato il talento del francese: “Non metterei cinque nomi davanti a lui. Quello che ha fatto a Carreras è stato un tormento”.

Nonostante tutto, Arbeloa ha fatto quadrato attorno al suo giocatore: “È uno dei migliori terzini al mondo. Ho piena fiducia in lui, imparerà da questa esperienza”.