Real, Rudiger rifila uno schiaffo a Carreras. Ma l'ex Benfica: "Questione isolata, già chiarita"

Alvaro Carreras è intervenuto per smentire alcune indiscrezioni e la notizia riguardante il suo corpo a corpo con Antonio Rudiger. Il terzino del Real Madrid, 23 anni, avrebbe ricevuto uno schiaffo nello spogliatoio della squadra dal difensore tedesco di recente. Secondo quanto riportato da Onda Cero, l'episodio avrebbe avuto luogo tra la partita contro l'Alaves e quella contro il Betis Siviglia.

Ora, l'ex giocatore del Benfica è voluto intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla situazione e mettere a tacere le voci circolate nelle ultime ore. Per riportare, per quanto possibile, serenità in spogliatoio: "Negli ultimi giorni sono sorte alcune insinuazioni e commenti sul mio conto che non corrispondono alla realtà. Il mio impegno verso questo club e verso gli allenatori che ho avuto è stato totale fin dal primo giorno, e continuerà a esserlo".

E ha aggiunto: "Da quando sono tornato, ho sempre lavorato con la massima professionalità, rispetto e dedizione. Ho lottato duramente per realizzare il sogno di tornare a casa", si legge nel comunicato. Carreras ha inoltre spiegato l'incidente con Rüdiger, assicurando che "si tratta di una questione isolata e senza rilevanza, che è già stata chiarita. Il mio rapporto con tutta la squadra è ottimo", ha concluso.