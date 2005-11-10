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Issa Doumbia, preso dallo Sporting per 20 milioni. Più 6 di bonus, ne vale quasi il doppio

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
16.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Issa Doumbia è stato seguito da quasi tutti i club italiani nello scorso anno. Dopo un'offerta della Lazio a gennaio, da 14 milioni di euro, il Venezia ha deciso di non cederlo per cercare di ritornare in Serie A. Invece a giugno c'erano Fiorentina e Roma, ma un'offerta da 20 milioni più 6 di bonus lo ha portato lontano dall'Italia.

Il trasferimento in Portogallo

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26"

Il suo agente, Cheikh Fall, nelle scorse settimane ha parlato proprio della scelta di andare allo Sporting di Lisbona. "È la realtà perfetta che cercavamo, lì può crescere e giocare in un ambiente sano ed importante. Allo Sporting gioca in un ruolo che non è quello a lui più congeniale, è uno dei due mediani in un centrocampo a due. Ma devo dire che lo fa egregiamente, senza il minimo problema. Anzi, lo aiuta a completarsi perché in questo modo può ricoprire anche più ruoli a centrocampo".

In settimana è anche arrivato il primo gol in Champions League, nonostante i giornali portoghesi ne abbiano valutato la partita come non straordinaria. Oggi Issa Doumbia compie 23 anni.

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