Nicolò Zaniolo, l'esplosione alla Roma e gli infortuni che lo hanno frenato. Ora la rivincita

Nicolò Zaniolo, un inizio di carriera da incorniciare e due infortuni che lo hanno complicato molto. Nato a Massa il 2 luglio 1999 ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Genoa, prima del passaggio alla Fiorentina nel 2010, club nel quale è rimasto per sei anni. I viola non hanno però creduto in lui e lo hanno lasciato andare alla Virtus Entella, dove è rimasto per una stagione, prima del trasferimento all'Inter nella stagione 2017-18, con i nerazzurri che lo acquistarono per 2 milioni di euro. Dopo essersi messo in luce sia in Youth League che nel campionato Primavera nel 2018 è stata la Roma ad accaparrarselo, nell'operazione che ha portato Radja Nainggolan a Milano. Il 19 settembre dello stesso anno l'esordio in Champions League contro il Real Madrid e la settimana successiva anche quello in Serie A. Da quel momento in poi il mondo ha imparato a conoscere le sue qualità ed è presto diventato un titolare fisso dei giallorossi. Poi i due infortuni al ginocchio e un calvario che finalmente sta per finire. Oggi Zaniolo compie 22 anni e spera di tornare presto protagonista e di lasciarsi alle spalle gli infortuni.

