Sami Khedira, uomo giusto al posto giusto. Oggi rientrato in Germania dopo la Juve

Una carriera che ha nel successo la propria costante. Sami Khedira da Stoccarda nasce calcisticamente nella sua città d'origine e proprio con i Die Roten vincerà il suo primo titolo tedesco. Centrocampista dotato di buon fisico, spiccato senso del gol e straordinaria intelligenza tattica, ha fatto del 'trovarsi al posto giusto nel momento giusto' una delle principali peculiarità della sua carriera. Nel 2010, dopo 15 anni allo Stoccarda, ecco la grande occasione chiamata Real Madrid. Con i Blancos Khedira giocherà 5 stagioni e vincerà di tutto, arrivando pure sul tetto del Mondo con la sua Germania nel 2014. Poi, dal 2015, il via alla sua seconda giovinezza a Torino con la maglia della Juventus, avventura conclusasi lo scorso 1 febbraio col passaggio all'Hertha Berlino dopo una prima parte di stagione ai margini della rosa bianconera. Ad oggi Khedira è uno dei giocatori più vincenti in attività, avendo portato a casa un campionato tedesco, uno spagnolo, 2 coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, 5 Campionati italiani, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club, un Europeo Under 21 e come detto il Mondiale brasiliano del 2014. Oggi Sami Khedira compie 34 anni.