Simon Sohm, cercato "per anni" dalla Fiorentina. E scaricato dopo appena sei mesi

15 milioni di euro. Non una cifra banale quella per acquistare Simon Sohm da parte della Fiorentina nella scorsa estate. Quello che doveva essere un colpo di mercato è diventato ben presto un punto di domanda, un oggetto misterioso che male veniva rappresentato dalle parole di Alessandro Ferrari, dirigente viola chiamato a presentare il calciatore ad agosto. "Simon si è messo fin da subito a disposizione. È voluto subito volare in Inghilterra per raggiungere i suoi compagni e giocare contro il Manchester United, dov'è riuscito pure a segnare. Siamo molto contenti di lui, lo cercavamo da diverso tempo e quest'anno si sono create tutte le condizioni perché l'affare potesse andare in porto".

Nel calcio, si sa, le cose possono cambiare con una rapidità difficilmente riscontrabile in altri ambiti. Un solo gol, in Conference League, con i toscani, poi il passaggio al Bologna nello scambio con Fabbian, quasi a testimoniare come le cose non fossero andate per il verso giusto.

Così nel momento della presentazione con il Bologna ha parlato del suo recentissimo passato. "A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l'esigenza di cambiare aria. Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L'anno scorso sono cresciuto giocando un po' più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli". Oggi Simon Sohm compie 25 anni.